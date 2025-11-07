Lazio, gli impegni dei sei nazionali convocati: il calendario
Ecco la sosta per le nazionali di novembre. Sono ben sei i giocatori della Lazio che lasceranno Formello per rispondere alle rispettive convocazioni, ovvero Mandas (Grecia), Marusic (Montenegro), Hysaj (Albania), Zaccagni (Italia), Isaksen (Danimarca) e Dia (Senegal). Di seguito tutti i loro impegni.
GRECIA | Christos Mandas
Qual. Mondiali | Grecia - Scozia
Sabato 15 novembre ore 20:45
Qual. Mondiali | Bielorussia - Grecia
Martedì 18 novembre ore 20:45
MONTENEGRO | Adam Marusic
Qual. Mondiali | Gibilterra - Montenegro
Venerdì 14 novembre ore 20:45
Qual. Mondiali | Montenegro - Croazia
Lunedì 17 novembre ore 20:45
ALBANIA | Elseid Hysaj
Qual. Mondiali | Andorra - Albania
Giovedì 13 novembre ore 20:45
Qual. Mondiali | Albania - Inghilterra
Domenica 16 novembre ore 18:00
DANIMARCA | Gustav Isaksen
Qual. Mondiali | Danimarca - Bielorussia
Sabato 15 novembre ore 20:45
Qual. Mondiali | Scozia - Danimarca
Martedì 18 novembre ore 20:45
SENEGAL | Boulaye Dia
Amichevoli | Brasile - Senegal
Sabato 15 novembre ore 17:00
Amichevoli | Senegal - Kenya
Martedì 18 novembre ore 16:00
ITALIA | Mattia Zaccagni
Qual. Mondiali | Moldavia - Italia
Giovedì 13 novembre ore 20:45
Qual. Mondiali | Italia - Norvegia
Domenica 16 novembre ore 20:45