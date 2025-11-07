Lazio, gli impegni dei sei nazionali convocati: il calendario

07.11.2025 21:30 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
Ecco la sosta per le nazionali di novembre. Sono ben sei i giocatori della Lazio che lasceranno Formello per rispondere alle rispettive convocazioni, ovvero Mandas (Grecia), Marusic (Montenegro), Hysaj (Albania), Zaccagni (Italia), Isaksen (Danimarca) e Dia (Senegal). Di seguito tutti i loro impegni.

GRECIA | Christos Mandas

Qual. Mondiali | Grecia - Scozia

Sabato 15 novembre ore 20:45

Qual. Mondiali | Bielorussia - Grecia

Martedì 18 novembre ore 20:45

MONTENEGRO | Adam Marusic

Qual. Mondiali | Gibilterra - Montenegro

Venerdì 14 novembre ore 20:45

Qual. Mondiali | Montenegro - Croazia

Lunedì 17 novembre ore 20:45

ALBANIA | Elseid Hysaj

Qual. Mondiali | Andorra - Albania

Giovedì 13 novembre ore 20:45

Qual. Mondiali | Albania - Inghilterra

Domenica 16 novembre ore 18:00

DANIMARCA | Gustav Isaksen

Qual. Mondiali | Danimarca - Bielorussia

Sabato 15 novembre ore 20:45

Qual. Mondiali | Scozia - Danimarca

Martedì 18 novembre ore 20:45

SENEGAL | Boulaye Dia

Amichevoli | Brasile - Senegal

Sabato 15 novembre ore 17:00

Amichevoli | Senegal - Kenya

Martedì 18 novembre ore 16:00

ITALIA | Mattia Zaccagni

Qual. Mondiali | Moldavia - Italia

Giovedì 13 novembre ore 20:45

Qual. Mondiali | Italia - Norvegia

Domenica 16 novembre ore 20:45