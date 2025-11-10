Italia, Kean out per infortunio: Gattuso ha scelto il sostituto
10.11.2025 11:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Non ce la fa Moise Kean. L'attaccante della Fiorentina è costretto a rinunciare alla Nazionale italiana a causa di un infortunio accusato prima dell'ultima gara contro il Genoa.
Al suo posto il ct Gattuso ha convocato l'esterno del Bologna Nicolò Cambiaghi, che ha già fatto il suo esordio in azzurro il mese scorso.
Tutto il gruppo (di cui fa parte anche Zaccagni) si riunirà oggi al Centro Tecnico Federale di Coverciano per effettuare il primo allenamento nel pomeriggio in vista delle gare contro la Moldavia e la Norvegia, valide per le qualificazioni al prossimo Mondiale.