Inter - Lazio, Di Canio sul gol di Lautaro Martinez: il commento
La Lazio perde 2-0 in casa dell'Inter e vede interrompersi la striscia di quattro clean sheet consecutivi iniziata a Bergamo nella prima partita post sosta delle nazionali di ottobre. A San Siro Lautaro Martinez ha sbloccato la partita già al 3', trovando un eurogol che ha subito indirizzato la partita. Al Club su Sky Sport Paolo Di Canio ha commentato la giocata dell'argentino, estremamente efficace e spettacolare nel prodotto finale, ma estetica dell'esecuzione da rivedere per l'ex attaccante della Lazio.
Le sue parole: "Lautaro non credo volesse metterla lì, se no sarebbe cinque Messi insieme, il genio del genio del genio. La gamba è lontana, è anche brutto da vedere esteticamente: gamba d'appoggio lontana, ma così bello dove si infila che noi diciamo bellissimo il gol. È impossibile pensarlo".
Ancora sul gol dell'1-0 Di Canio in risposta a Bucciantini sull'estetica del movimento di Lautaro Martinez: "La gamba d'appoggio è lontana, a un metro invece che a 30 o 40 centimetri e quasi si sbilancia e invece trova l'incrocio dall'altra parte".