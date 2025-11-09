Inter, Lautaro conosce Sarri e la Lazio: le parole in conferenza

Dopo la vittoria contro la Lazio, l'attaccante dell'Inter Lautaro Martinez ha parlato in conferenza stampa. Le sue parole...

Dopo la vittoria contro la Lazio, l'attaccante dell'Inter Lautaro Martinez ha parlato in conferenza stampa. Di seguito le sue parole.

"Oggi era una gara importante per noi. Torniamo in testa alla classifica, era quello che volevamo, abbiamo perso troppi punti per strada e abbiamo ancora tante cose da migliorare. Sono contento del lavoro che stiamo facendo con il nuovo mister, oggi abbiamo affrontato una squadra forte che con il palleggio ti mette in difficoltà. Sono tre punti importanti".

"Per me il gol ha sempre un valore enorme, poi quando la squadra vince è meglio. Lavoro tanto fuori dal campo, sono cresciuto tanto, ora sono tranquillo. Penso sempre a dare tutto come sempre. Conoscevamo Sarri, ha l'uscita codificata del portiere e l'abbiamo preparata bene. Abbiamo messo in difficoltà la Lazio sbloccando subito la partita e riuscendo a gestirla. I tanti gol con l'Inter mi emozionano, non pensavo di riuscire ad arrivare fino a qui. Il lavoro paga sempre, lo faccio ogni giorno per dare allegria a questa gente".