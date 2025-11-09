Pellegrini, l'obiettivo della Lazio? Lo chiarisce in zona mista

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

In zona mista è intervenuto Luca Pellegrini, che ha avuto modo di commentare la prova della Lazio contro l'Inter, oltre all'obiettivo dei biancocelesti in questa stagione. Ecco le sue parole:

Quel gol vi ha impedito di proseguire col vostro piano gara?

"Sicuramente non ci ha aiutato. Sappiamo tutti quant'è forte l'Inter, stiamo parlando di una delle migliori in Europa. Prendere il gol a tre minuti dal calcio d'inizio non ci ha aiutato. Guardando il lato positivo, siamo rimasti in partita per tanto tempo, credo fino alla fine. Abbiamo avuto delle occasioni nel finale. Questa prestazione non basta, è ovvio. Ci dobbiamo ricordare che c'era l'Inter davanti, voglio guardare con positività al futuro".

Occasioni create e gol siglati...

"Sicuramente è una chiave di lettura importante. Quando hai occasioni e fai gol, diventa tutto più facile. Secondo me l'Inter ha meritato, non solo per le occasioni da gol ma per come ha giocato. Noi abbiamo fatto la nostra partita, siamo stati sfortunati nel finale. Con un pizzico di fortuna in più, adesso staremmo parlare magari di un altro risultato. Dobbiamo migliorare un po', soprattutto dal punto di vista delle occasioni creare".

Vi siete dati un obiettivo?

La posizione in classifica di oggi non ci soddisfa. Anche oggi non aver fatto risultato qui ci infastidisce. Prendere gol all'inizio contro una squadra del genere, secondo me siamo stati bravi anche a rimanere in partita. Poteva finire molto peggio. Il discorso dell'obiettivo di squadra è superiore rispetto a quello che fotografa la classifica".

Pausa è un bene?

"Secondo me la gara di oggi non è stata neanche negativa dal punto di vista del gioco. Il discorso del risultato influisce anche sulla percezione della prestazione. Da una parte puoi interrompere il periodo di fiducia, dall'altro puoi recuperare giocatori che ci mancano. Dobbiamo essere bravi noi a farci andar bene la pausa solo per questo secondo motivo".