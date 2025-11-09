Lazio, Sarri commenta la sconfitta contro l'Inter: le parole a Dazn

Al termine di Inter - Lazio, il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri è intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare la sfida. Queste le sue parole:

“Quando entri a San Siro e prendi gol dopo due minuti e mezzo diventa dura, contro una squadra più forte di noi. Abbiamo traballato ma poi siamo rientrati in partita e abbiamo avuto le nostre occasioni, Non è stata una gara disastrosa da parte nostra. Dispiace che i due gol siano venuti su due palle perse in maniera banale. Questo ci lascia un po’ di amaro in bocca. Poi abbiamo fatto anche una discreta prestazione contro una squadra più forte”.

“Noi ora un attaccante da area di rigore non lo abbiamo, hanno altre caratteristiche. L’unico può essere il Taty, gli altri interpretano tutti il ruolo diversamente. In questo momento qualcosa dentro l’area stiamo pagando, anche se abbiamo avuto due palle gol, e non è facile”.

“È una squadra che dal punto di vista della a mentalità sta crescendo. Dopo il primo gol potevamo uscire dal campo dal punto di vista mentale; invece, la squadra si è ripresa rimanendo in partita fino alla fine. Aspetti positivi ci sono sicuramente e ripartiamo da questi”.

“È inevitabile quando ti trovi in una serie di difficoltà che si posano una sull’altra e anziché allentarsi si moltiplicano. O vai a fondo o reagisci e i ragazzi sono stati bravi a reagire e io non vi so dare date sui rientri, perché non ho certezze da questo punto di vista. La speranza c’è, vediamo”.

“A me non m’hanno ancora detto se il mercato è aperto o no, quindi non siamo entrati in tanti discorsi che vanno sui particolari. Penso che il mercato sia aperto, ma aspetto l’ufficialità e poi parleremo dei dettagli di mercato”.