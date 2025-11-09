Calciomercato Lazio| Gila in bilico, la Leotta svela il futuro

CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio di Maurizio Sarri, dopo un avvio difficile di campionato, sembra aver aggiustato un po' le cose. Soprattutto dal punto di vista difensivo, il mister biancoceleste ha apportato notevoli modifiche rispetto allo scorso anno facendo della difesa colabrodo di Baroni un lontano ricordo. Tra i giocatori che si sono messi in luce c'è sicuramente Mario Gila.

il percorso dello spagnolo, alla quarta stagione con l'aquila sul petto, è fatto di una crescita continua che lo ha visto in questa prima parte di stagione sempre tra i migliori in campo. Le voci su di lui si intensificano con molte big europee interessate. Il numero 34 ha il contratto in scadenza nel 2027 e i problemi di mercato bloccato dei capitolini ha impedito di discutere il rinnovo. Il suo futuro resta un rebus anche perché tra venti mesi il calciatore si libererà a parametro zero, cosa che a Formello non possono permettersi.

a parlare della sua situazione è stata anche Diletta Leotta che dagli studi di DAZN ha ricordato la situazione dell'iberico dopo che proprio Gila e Romagnoli erano stati elogiati dal parterre di ospiti presenti. Il volto del canale ha svelato anche il forte interesse dell'Inter per l'ex Real Madrid e la volontà dei meneghini di provare a portarlo ad Appiano nell'estate del 2026. Una situazione da monitorare sperando che la Lazio riesca a sistemare la situazione del bilancio e che presto si possano discutere i rinnovi per blindare i calciatori vicini alla scadenza.