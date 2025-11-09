Inter-Lazio, sfida in regia: ecco perché la gara si deciderà qui

Le idee e i gol di Calhanoglu, le giocate e il ritmo di Cataldi: ecco perché la sfida di questa sera a centrocampo può decidersi in regia.

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Il cuore di Inter-Lazio. Le idee e i gol di Calhanoglu, le giocate e il ritmo di Cataldi. E allora occhio alle mosse e alle contromosse dei due registi: dalla loro sfida a distanza passerà parecchio della partita.

L'Inter di Chivu, da una parte, è nata senza Calhanoglu, infortunato al Mondiale per club, ma è col turco nel motore che il romeno ha cominciato ad accelerare. È il segreto della rinascita: si è messo alle spalle il momento più delicato della sua storia in nerazzurro, ha lavorato di testa e, sempre grazie alle motivazioni, si è rimesso alla guida dell'Inter. Chivu ha toccato le corde giuste, e il risultato è sotto gli occhi di tutti: in 8 presenze in Serie A, Hakan ha siglato tanti gol quanti ne aveva fatti in 29 partite della stagione passata.

Calha non è mai stato così "muscolare" come adesso. E a farne le spese potrebbe essere proprio Cataldi, riporta La Gazzetta dello Sport. Il centrocampista della Lazio ha vissuto un'estate travagliata, per poi rinascere. Una sorpresa dopo l'altra. Dal ritorno alla Lazio dopo la parentesi con la Fiorentina, alla permanenza in biancoceleste, fino alla titolarità nel ruolo di regista.

Cataldi ha colto l'attimo, facendosi trovare pronto per tornare protagonista della Lazio di Sarri. Il tecnico lo ha reso fulcro di una manovra che, quest'anno, si basa su improvvise ripartenze. E l'uomo deputato a innescarle è proprio lui, con lanci millimetrici in avanti, soprattutto alle ali. Anche stasera il suo compito sarà soprattutto questo, Calhanoglu e Inter permettendo.