Lazio, Sarri e i 25 folli: il tecnico spiega come battere l'Inter
In conferenza stampa, Sarri ha presentato la sfida di domani contro l'Inter, in programma a San Siro dalle 20.45. L'allenatore della Lazio, pur riconoscendo la superiorità dei nerazzurri, ha posto l'accento sulla convinzione che vuole dal suo gruppo e che, secondo il suo punto di vista, sarebbe fondamentale per provare a far risultato a Milano. Ecco le sue parole:
"Questa Lazio quest'anno non può arrivare da nessuna parte. Se pensiamo di giocare alla pari con l'Inter? No. Se facciamo risultato domani andiamo oltre la logica. Dobbiamo andare a San Siro con le motivazioni che ci devono sempre essere di default e con umiltà che dovrebbe essere automatica, perché loro sono più forti di noi".
"Va aggiunta poi la testa e la convinzione. Non si fa la facciata, quello si fa con i giornalisti. Noi dobbiamo avere la convinzione vera di 25 giocatori folli disposti a morire in campo per fare risultato. Loro sono nettamente più forti di noi".