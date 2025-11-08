Lazio, non c'è certezza sul rientro di Rovella: tutti i dettagli
La Lazio è pronta a riabbracciare Nicolò Rovella. Il mediano biancoceleste, ai box da diverse settimane, è vicino a tornare a disposizione di Sarri...
08.11.2025 08:30 di Simone Locusta
RASSEGNA STAMPA - Manca sempre meno al rientro di Nicolò Rovella. Dopo aver scelto la terapia conservativa per trattare la pubalgia che lo tormenta da tempo, il mediano biancoceleste è quasi pronto a tornare a disposizione di mister Sarri, anche se per la data del rientro ancora non vi è certezza.
Da Formello preferiscono agire con cautela, ancora non è possibile svelare tempi certi per il rientro. Nel frattempo, come riporta Il Messaggero, l'ex Juventus migliora a vista d'occhio e ha ricominciato a correre con il pallone.
Intanto domenica c'è l'Inter a San Siro. Per Rovella se ne riparlerà dopo la sosta, con qualche certezza e qualche corsa in più sulle gambe.