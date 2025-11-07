Lazio, Bonanni: "Per l'Inter gara difficilissima. Se arrivasse un risultato positivo..."
07.11.2025 16:25 di Jessica Reatini
Raggiunto dai microfoni di TMW Radio Massimo Bonanni ha detto la sua sul big match di San Siro tra Inter e Lazio in programma domenica 9 novembre a San Siro.
"La Lazio è da parecchie settimane che ottiene dei risultati positivi, anche se a volte oltre le prestazioni”.
“È una partita difficilissima e se dovesse arrivare un risultato positivo penso che potrebbe essere più per demeriti dell'Inter che non per meriti della Lazio".
