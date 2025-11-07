Meggiorini e il ‘tacco volante’ contro la Lazio: “È il gesto più bello mai fatto”
07.11.2025 14:15 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
© foto di Federico Gaetano
RASSEGNA STAMPA - Riccardo Meggiorini torna a quel Chievo - Lazio del 30 agosto 2015. Ai taccuini de La Gazzetta dello Sport ha parlato della netta vittoria per 4-0 sui biancocelesti, dove ha realizzato un gol e soprattutto un assist, di tacco al volo, per Paloschi, su cui si è soffermato.
Di seguito le sue parole: “Il gesto più bello mai fatto. Giocavamo con la Lazio in casa, nel 2015: arrivò un cross dal lato mancino e la presi col tacco sinistro al volo, in spaccata”.
“Quel colpo nasce sulla strada. In carriera ho colpito 4-5 volte la traversa in modo clamoroso: se avessi segnato se ne sarebbe parlato per mesi. Mi chiamavano ‘Meggiorinho’”.