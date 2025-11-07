De Grandis (Sky): "Sta nascendo una Lazio operaia. Inter? Può essere la gara di Dia"

Il giornalista di Sky Sport Stefano De Grandis è stato ospite ai microfoni di Radio Laziale, ai quali si è proiettato alla sfida di domenica tra Inter e Lazio. Queste le sue considerazioni: "Sta nascendo una Lazio operaia. Non ha tantissima qualità, ma ha grande applicazione di tutta la squadra, i giocatori mi sembrano molto concentrati".

"Pedro per me deve sempre entrare a partita in corso, ha sempre quel guizzo in più nel finale e l'anno scorso a Milano con l'Inter fece doppietta".

"Difensivamente l'Inter non ha una gran velocità, può essere magari la partita di Dia, che è in grande difficoltà, per le accelerazioni in profondità".