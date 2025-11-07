Lazio, è il mese della verità: il calendario con i prossimi impegni

RASSEGNA STAMPA - La Lazio è a pochi passi dall’Europa, ottava in classifica con 15 punti. Ne servono 3 in più per arrivare al quinto posto, attualmente preso da Bologna e Juventus, e 6 per poter raggiungere il tanto desiderato quarto posto che momentaneamente è occupato dalla Roma. I giallorossi sono a quota 21 insieme a Milan e Inter, quest’ultima prossima avversaria dei biancocelesti.

Domenica 9 a San Siro, ore 20:45, i biancocelesti affronteranno i nerazzurri. Entrambe a caccia di una vittoria, non sarà una partita semplice per i capitolini che dovranno confrontarsi col miglior attacco del campionato. Un banco di prova, soprattutto per la difesa. A Milano ci sono in palio punti preziosi per la risalita in classifica della Lazio, Sarri crede nell’impresa.

La striscia di sei risultati utili è valsa la proiezione alle porte dell’Europa e, si legge sul Corriere dello Sport, dall’Inter in poi Zaccagni e compagni si troveranno ad affrontare il Lecce in casa, due volte il Milan tra Serie A e Coppa Italia tra San Siro e Olimpico, poi di nuovo in casa il Bologna. Il tutto, con una pausa di mezzo, dal 9 al 7 dicembre. Appuntamenti importanti, che saranno determinanti per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

