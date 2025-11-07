Lazio, porte girevoli: Provedel sugli scudi, Mandas verrà ceduto

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Il 2025 sarà un anno che difficilmente verrà dimenticato in casa Lazio. Un anno in cui è successo di tutto: con Baroni è stato addio ed è tornato Sarri, il mercato bloccato, gli infortuni e anche i cambi di gerarchie. Il più inaspettato è senza dubbio quello che riguarda la porta dove, sette mesi dopo, Ivan Provedel è tornato a essere titolare inamovibile. Come riporta l’edizione odierna de Il Messaggero Provedel è tornato in rampa di lancio e, ad oggi, è a quota 43 parate su 50 tiri subiti, più di ogni altro portiere della Serie A e dietro solo agli estremi difensori di Nizza e Oviedo.

Provedel è imbattuto da 396’ e in due mesi e mezzo ha già superato i cinque clean sheet totali su 29 gare, realizzati l’anno scorso con Baroni.

Di fatto le sue parate in più di un’occasione hanno salvato la Lazio: quelle a Bergamo su Colombo e Lookman, quella su David nella gara contro la Juventus e quella contro il Pisa su Moreo solo per citarne alcune.

L’altro lato della medaglia è rappresentato da Mandas che, invece, a gennaio con molta probabilità andrà via. Il portiere greco aveva conquistato la titolarità lo scorso 6 aprile contro l’Atalanta a Bergamo ma l’ultima gara giocata è quella dell’Olimpico contro il Lecce dell’ultima giornata.

Sarri ha deciso di non alternare i due portieri e quindi Mandas sarà ceduto. La Lazio lo scorso anno aveva rifiutato 12 milioni dal Wolverhampton sperando i valorizzare ulteriormente il cartellino del greco che invece ora si è abbassato a circa 7-8 milioni. La sua cessione sarà fondamentale per ritrovare l’equilibrio economico-finanziario anche se serviranno altre cessioni dei big per provare a sbloccare il mercato.

