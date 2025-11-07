Lazio, Basic sogna il bis: dopo la Juve vuole sorprendere l’Inter

RASSEGNA STAMPA - Basic sta vivendo un sogno, se l’è guadagnato con impegno, sacrificio e tanto lavoro. Fiducioso, forse, che prima o poi il suo momento sarebbe arrivato anche se le possibilità a inizio stagione erano pari a zero. A quello che è stato il croato non vuole pensarci, vuole vivere il presente e fare si che questo sogno duri più a lungo possibile.

Il centrocampista sogna un’altra notte indimenticabile e, scrive La Repubblica, dopo aver colpito la Juve all’Olimpico spera di fare il bis anche a San Siro contro l’Inter. Prima di pensare al gol però, dovrà capire come arginare Barella che giocherà proprio dalla sua parte. Un banco di prova non indifferente per il biancoceleste, Sarri è orientato ancora verso di lui con Vecino in panchina. I duelli a centrocampo, come quelli tra Cataldi - Calhanoglu e Guendouzi - Sucic, decideranno la partita e Sarri si aspetta una grande prestazioni dai suoi mediani.

Tutti a Formello sono consapevoli che servirà un’impresa per battere i nerazzurri, favoriti dell’incontro, e ribaltare un trend negativo. Come si legge sul quotidiano, su 82 gare disputate a Milano la Lazio ne ha vinte solo 10. L’ultimo successo è arrivato nel 2019, mentre nell'ultimo confronto a maggio si è concluso con un pari. 2-2 con la firma di Pedro che frenò i nerazzurri nella lotta scudetto col Napoli.

