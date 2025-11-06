Inter - Kairat, Arad candida i nerazzurri: "Sono una squadra pazzesca..."
A pochi giorni da Inter - Lazio, gara in programma domenica sera e valida per l'undicesima giornata di campionato, i nerazzurri hanno ospitato alla Scala del Calcio il Kairat Almaty per la sfida di Champions League.
Chivu e i suoi hanno vinto non senza soffrire con un 2-1 che sa di mezza impresa per i kazaki. Intervenuto ai microfoni di FCInterNews.it, il centrocampista autore della rete del momentaneo pareggio Ofri Arad ha parlato nel dopopartita. Di seguito le sue parole:
"Sono orgoglioso della squadra, abbiamo giocato una gara pazzesca, abbiamo lottano col cuore, il coach ci ha detto di essere fiero di noi, avanti così". Poi sull'Inter come possibile vincitrice della Champions League: "Certamente. L’Inter è una squadra pazzesca, l’anno scorso sono arrivati in finale, quindi perché no?".