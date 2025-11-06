Conference League, la Fiorentina cerca il riscatto: il programma
Dopo le due giornate di Champions, è tempo per l'Europa e la Conference League di prendersi la scena. Per l'Italia in Conference scenderà in campo la Fiorentina, in crisi profonda in Serie A e con mister Galloppa in panchina, chiamato a sostituire Pioli in attesa dell'ufficialità di Vanoli. La Viola sfiderà il Mainz in Germania e il fischio d'inizio sarà alle 18.45.
Di seguito il resto delle sfide:
AEK-Shamrock Rovers, 18.45
AEK Larnaca-Aberdeen, 18.45
Celje-Legia, 18.45
KuPS-Slovan Bratislava, 18.45
Noah-Sigma Olomouc, 18.45
Samsunspor-Hamrun, 18.45
Shakhtar-Breidablik, 18.45
Sparta Praga-Rakow, 18.45
Crystal Palace-Alkmaar, 21.00
Dynamo Kiev-Zrinjski, 21.00
Hacjen-Strasburgo, 21.00
Lausanne-Omonia, 21.00
Lincoln-Rijeka, 21.00
Shelbourne-Drita, 21.00
Shkendija-Jagiellonia, 21.00
SK Rapid-Craiova, 21.00
Vallecano-Lech, 21.00