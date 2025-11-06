Marines in festa: successo in Coppa Italia e primo storico derby U15

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Domenica intensa e ricca di spettacolo al Dabliu Eur, dove i Lazio Marines hanno inaugurato la stagione casalinga giovanile con due vittorie e una sconfitta di misura, confermandosi come una delle realtà più vivaci e competitive del movimento nazionale.

COPPA ITALIA – Vittoria in rimonta contro i Giaguari (17-14)

La giornata si apre con la sfida di Coppa Italia tra i Lazio Marines e i Giaguari Torino. L’avvio è complicato: gli ospiti impongono il loro gioco di corsa e i biancocelesti si ritrovano sotto 14-0. La reazione però non tarda ad arrivare: Simone Scarselletta suona la carica, il gioco aereo prende ritmo e la linea d’attacco apre il varco per il touchdown di Francesco Cacciola. In difesa, gli aggiustamenti di coach Marlon Perez Cicchelli cambiano l’inerzia della gara: De Luca, Turano e compagni diventano insuperabili. Un field goal accorcia le distanze prima dell’intervallo (14-10), poi nel secondo tempo arriva il sorpasso con Di Primio → Azzarito. A chiudere i conti, l’intercetto di Maugeri sull’ultimo tentativo dei Giaguari.

Finale: Lazio Marines 17 – Giaguari Torino 14.

Una vittoria di carattere, maturata con cuore, disciplina e identità chiara.

U15 – Prima storica vittoria nel derby (36-14)

Alle 16:30 è il turno della Under 15 nel derby contro la Legio. Squadra giovane, nata pochi mesi fa, ma subito sorprendente: i biancocelesti giocano con attenzione e coraggio, portandosi rapidamente sul 22-0. Il quarterback Chris Martinez trascina l’attacco con giocate vincenti sia su corsa che su lancio, mentre Tirotta, Cingolani e la giovanissima Sabrina Duvalli si mettono in grande evidenza.

Finale: Lazio Marines 36 – Legio 14.

Una vittoria storica, frutto di lavoro, entusiasmo e un gruppo che sta crescendo insieme.

U18 – Sconfitta solo nel finale, ma prestazione da applausi

Ultimo match della giornata quello tra gli U18 e la Legio. I Marines partono forte e vanno avanti 8-0, con una difesa aggressiva guidata da Sterpi, Wade e Sale. La partita resta equilibrata fino all’ultimo, nonostante alcuni infortuni pesanti nella ripresa.

Il risultato finale dice 21-14 Legio, ma la prestazione è stata solida, coraggiosa e ricca di segnali positivi.

PROSSIMI APPUNTAMENTI

Domenica 9 novembre, ancora al Dabliu Eur:

- Coppa Italia: Lazio Marines vs Rhinos Milano

- U18: Lazio Marines vs White Tigers Massa