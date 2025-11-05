Mattei: "L'Inter va affrontata a difesa schierata. Mercato? La Lazio rischia..."

Stefano Mattei è intervenuto in collegamento ai microfono di Radiosei, ai quali, oltre a parlare dell'imminente sfida contro l'Inter, si è soffermato ha espresso scetticismo sulla possibilità di riuscire a chiudere delle cessioni in tempi brevi, evidenziando il rischio di un nuovo blocco del mercato. Queste le sue parole:

“La Lazio dovrà continuare come nelle ultime settimane: bene dietro e ripartenze. Stasera per l’Inter sarà una sorta di allenamento, si presenterà abbastanza tonica domenica. Per me è la squadra più forte del campionato, però, secondo me, non ha giocatori che saltano l’avversario e infatti trova difficoltà con chi si difende bene e non lascia spazi, non a caso ci provano spesso col tiro da fuori. Con la squadra schierata l’Inter potrebbe trovare difficoltà. E lo abbiamo visto anche contro il Verona. Ovvio che se trovassero il gol all’inizio lo scenario cambierebbe".

"In questo momento la Lazio rischia il secondo blocco del mercato. Noslin, Dele-Bashiru, Belahyane e Tavares, sono acquisti fatti dal ds un anno fa quindi nell’individuare i rinforzi non siamo stati molto lungimiranti. Ad ogni modo, pur stando sul mercato, riceverebbero offerte? Io continuo a dire che non credo alle favole. I trombettieri suonano solo dopo una vittoria, nelle sconfitte scompaiono”.