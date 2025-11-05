Lazio, Provstgaard scalda i motori: il danese pronto per San Siro

RASSEGNA STAMPA - La Lazio aspetta l’esito della risonanza magnetica di Romagnoli in programma oggi, ma - spiega Repubblica - da Formello non trapela grande ottimismo. La speranza è che si tratti soltanto di una contrattura, anche se il rischio di un’altra lesione muscolare resta concreto.

Intanto Sarri prepara il piano B: è pronto Provstgaard, già titolare nelle prime due giornate al posto dello squalificato Romagnoli. Il difensore danese, 22 anni, mancino naturale e 1,94 di altezza, ha sempre risposto bene quando è stato chiamato in causa e adesso dovrà confermarsi in un contesto pesante come San Siro. La personalità c’è e con Gila al suo fianco l’impatto dovrebbe essere più morbido. Sarà un vero test di maturità.

"Sono simile a Romagnoli: siamo entrambi mancini e alti. Gila invece è più rapido", ha spiegato Provstgaard, che ha sottolineato anche il suo atteggiamento: "Giocare poco non è un problema. Quando scendo in campo sono felice, sto crescendo molto". Arrivato a gennaio per 4 milioni, si è integrato in fretta, studiando l’italiano e appoggiandosi al connazionale Isaksen.

