Calciomercato Lazio | Sarri riflette: le richieste alla società per gennaio

RASSEGNA STAMPA - Si inizia a parlare di mercato. "Ho sempre detto che faremo una valutazione con Sarri dato che è lui che mette il veto sulle uscite, che indica i ruoli da prendere funzionali al suo credo calcistico e la società dovrà fare la sua parte nell’individuare questi calciatori funzionali al suo progetto", ha detto il diesse Fabiani prima della gara contro il Cagliari.

Sarri, quindi, indicherà le uscite e i ruoli da rinforzare; la società, invece, sceglierà i nomi su cui puntare. Questo è il piano della Lazio. Il tecnico ha le idee chiare: ora sta ripensando a Ilic del Torino per il centrocampo, ad Aaron Martin del Genoa come terzino e a Insigne a parametro zero, come riportato da Il Corriere dello Sport.

Si ragionerà poi anche su un regista, perché non è detto che Rovella torni subito a pieno regime. Solo l’operazione avrebbe dato risultati più sicuri rispetto alla pubalgia. I prossimi summit tra il tecnico e Lotito e Fabiani serviranno a trovare un punto d'incontro sul mercato.