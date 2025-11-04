Champions League | Un altro pari per la Juve. Vince il Liverpool, Psg ko contro il Bayern

TUTTOmercatoWEB.com

Non solo il Napoli anche la Juventus di Spalletti non trova il successo in Champions League. I bianconeri non vanno oltre l’1-1 nella sfida interna contro lo Sporting Lisbona. Gara subito in salita per la Juve con Araujo che sblocca il match dopo appena 14 minuti di gioco. Al 34’ Vlahovic sigla la rete dell’1-1. La squadra di Spalletti ci prova ma alla fine la sfida si chiude in pareggio. Così come per il Napoli la situazione di classifica è molto negativa per la Juventus che ha conquistato appena 3 punti in quattro partite giocate.

Nelle altre sfide di giornata vittoria netta dell’Arsenal che si impone per 3-0 sullo Slavia Praga con il rigore di Saka e la doppietta di Merino. Vince anche l’Atletico Madrid che batte per 3-1 l’Union SG con le reti di Alvarez, Gallagher e Marcos Llorente. Successo importante anche del Liverpool che di misura batte il Real Madrid con la rete di Mac Allister. Rotonda la vittoria del Tottenham che cala il poker al Copenaghen con i gol di Johnson, Odobert, van de Ven e Palhinha.

Vince anche il Bayern Monaco che batte per 2-1 il Psg: i bavaresi passano in vantaggio con Luis Diaz che segna una doppietta e poi si fa espellere a fine primo tempo. Nella ripresa Neves accorcia le distanze ma la squadra di Luis Enrique non riesce a trovare il pari. Pari che invece si verifica tra Olympiacos e PSV con le reti di Martins e Pepi. Vittoria di misura anche per il Monaco sul Bodo/Glimt grazie alla rete di Balogun.

