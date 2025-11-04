Lazio, il punto sugli infortunati: quando sono previsti i rientri

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - La Lazio stringe i denti almeno fino a domenica, poi la sosta per le Nazionali offrirà a Sarri il tempo utile per recuperare qualche infortunato. Come riportato da Il Tempo, il primo nome sulla lista è quello di Castellanos: dopo la lesione al retto femorale accusata contro l’Atalanta, l’argentino sta migliorando e potrebbe tornare a disposizione proprio al termine della pausa. Sarri lo aspetta per ridargli il peso dell’attacco, anche perché Dia continua a convivere con problemi alla caviglia e a dicembre volerà in Coppa d’Africa.

Buone notizie anche per Nuno Tavares: il terzino sta smaltendo la lesione al soleo sinistro e sfrutterà la sosta per completare la riabilitazione, con la speranza di essere convocato già contro il Lecce.

Tempi più lunghi invece per Cancellieri e Rovella. L’esterno offensivo dovrebbe rientrare solo a dicembre, mentre il regista sta seguendo una terapia conservativa per la pubalgia che lo tormenta da settimane. Nonostante la volontà del classe 2001 di farsi trovare pronto già per la sfida con l’Inter, lo staff medico – d’accordo con Sarri – non vuole rischiare ricadute e punta al rientro nella gara con i salentini. Dopo settimane di piena emergenza, il tecnico biancoceleste inizia finalmente a intravedere la luce.

