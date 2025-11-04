Lazio, Mattei: "Sarri si adatta al materiale che ha". E su Dia...

La Lazio torna a vincere battendo per 2-0 il Cagliari con le reti di Isaksen e Zaccagni. Una gara ben interpretata dagli uomini di Sarri che Stefano Mattei ha così commentato ai microfoni di Radiosei.

"Partita non brillantissima ma la Lazio è questa dal punto di vista delle qualità. Sta giocando praticamente senza attaccanti, ieri i gol sono arrivati da chi ha maggiore qualità. La Lazio ha pensato prima a non prendere gol, poi a farli: Sarri ha strutturato così la squadra. Non a caso la Lazio non ha preso gol in 6 gare su 10, consecutivamente nelle ultime 4 volte sfide. Sarri si sta adattando al materiale che ha".

"Secondo me Sarri tiene Dia per l’apporto che dà in fase difensiva".

