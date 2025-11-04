“Accendi la tua voce”: Corso GRATUITO!!! di comunicazione, sport & marketing con Alessandro Zappulla - PRENOTA POSTI LIMITATI!

C’è un momento in cui smetti di guardare gli altri raccontare le cose e cominci a raccontarle tu. Quel momento può essere oggi.

Nasce a Roma un corso pratico di comunicazione pensato per chi vuole entrare nel mestiere con i piedi dentro la realtà: scrittura, radio, TV, web, social, marketing. Niente teoria chiusa nei cassetti: parola, ritmo, notizia. Come nasce il senso quando parliamo e scriviamo; come cambia passando dalla carta alla TV, dal web ai social; come si progetta un contenuto corretto, interessante e utile.

Ogni giornata è un campo di gioco: teoria dialogata e laboratorio. Non serve sapere tutto: serve curiosità. Si lavora su ciò che usiamo ogni giorno — chat, reel, post — fino alla radio e alle radiocronache. Alla fine avrai una cassetta degli attrezzi per carta, web, social, TV e radio.

La firma sulla cattedra: Alessandro Zappulla

Le lezioni di comunicazione saranno tenute da Alessandro Zappulla, Direttore di LaLazioSiamoNoi.it e voce radiofonica di Radio Laziale. Uno che il pallone lo racconta minuto per minuto, con mestiere e cuore, e che ogni giorno trasforma un fatto in storia, titolo, ritmo. Con lui non ascolti soltanto: entri in regia.

Cosa faremo (sul serio)

Articoli web: titoli, occhielli, struttura, SEO “umana” che non uccide il senso.

Servizi TV: scrittura per immagini, lanci, stand up, montaggio logico.

GR & TG: voce, tempo, scalette, apertura e chiusura che “tengono il campo”.

Radiocronache: istituzionali e “da tifoso” ritmo, lessico, etica.

Social & AI: come trasformare una notizia in post/reel senza perdere verità; cosa chiedere (e cosa non chiedere) all’Intelligenza Artificiale.



Dove, quando, come

Sede: uffici SIA Servizi srl, via Trotter, Roma.

Partenza: 18 novembre.

Calendario: lunedì–venerdì + alcuni sabati mattina (max 3 ore) per verifiche di laboratorio.

Orari: giornate 9:00–17:00 alternate a giornate 11:00–17:30/18:00 (lo indicheremo nel calendario definitivo).

Quota: la grande novità è anche la più bella: IL CORSO È COMPLETAMENTE GRATUITO.



Chi può partecipare (e chi no)

Per scelta didattica e sociale il corso è riservato esclusivamente a:

Studenti (scuole superiori diplomati o iscritti all’università)

Disoccupati / inoccupati

Beneficiari di NASpI



> Nessun altro profilo al di fuori di queste categorie potrà essere ammesso. Vogliamo che questa opportunità arrivi dove serve adesso.

Posti e iscrizioni

Il corso parte al raggiungimento di 15 iscritti.

Per candidarti: scrivi a Lalaziosiamonoi@gmail.com con oggetto “Candidatura Corso Comunicazione”, indicando nome, età, categoria di ammissione (studente/disoccupato/inoccupato/NASpI) e due righe su perché vuoi esserci.

Perché adesso

Viviamo in una giungla comunicativa: tutto corre, tutto brilla, poco resta. Noi vogliamo darti strumenti veri per farti strada: voce, metodo, etica, autonomia. Non plastichiamo nessuno: ti auto-plasmi tu, con le tue parole e il tuo passo. Ti faremo toccare con mano il modello editoriale di LaLazioSiamoNoi.it, l’energia della radio, la concretezza del desk: magari scopri che quello è il tuo posto e che il microfono non morde.

Alziamo la saracinesca, accendiamo la spia ON AIR.

Se senti che è il tuo momento, batti un colpo: Lalaziosiamonoi@gmail.com.

Il resto lo facciamo insieme.