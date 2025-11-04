UFFICIALE | Fiorentina, Pioli non è più l'allenatore: il comunicato

TUTTOmercatoWEB.com

È finita tra Stefano Pioli e la Fiorentina. In casa viola le ultime ore sono state frenetiche con l’allenatore che non voleva rassegnare le sue dimissioni e la società che cercava di trovare una soluzione il più in fretta possibile per annunciare la nuova guida tecnica che dovrebbe essere in panchina già nella gara di giovedì di Conference League.

"Stefano Pioli non è più l'allenatore della Fiorentina. ACF Fiorentina comunica che Stefano Pioli è stato sollevato, in data odierna, dall’incarico di allenatore della Prima Squadra maschile. La Società desidera ringraziare il tecnico e il suo staff per la professionalità dimostrata nel corso del loro lavoro. La guida tecnica della Prima Squadra è stata, temporaneamente, affidata, a partire dall'allenamento di questo pomeriggio, a Mister Daniele Galloppa”, questo il comunicato della società.

In pole per prendere il posto di Pioli ci sarebbe al momento D’Aversa.

