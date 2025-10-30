Calciomercato Lazio | Tavares in uscita? Torna di moda un nome di Sarri

TUTTOmercatoWEB.com

CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio guarda al mercato di gennaio nella speranza di poter accontentare Maurizio Sarri dopo il blocco della passata sessione. Tra poco più di due mesi la sessione invernale offrirà l'occasione di sistemare una rosa che non è stata ritoccata in estate, nel tentativo di poter soddisfare le ncessità del tecnico toscano.

TAVARES IN USCITA? -Per il momento, in attesa anche di novità dalla commissione che sostituirà la Co.Vi.Soc., la Lazio è certa di potersi muovero almeno a saldo zero. In ogni caso, sarà necessario cedere prima ancora di poter acquistare. Per questo motivo il direttore sportivo Fabiani e il presidente Lotito nei prossimi incontri faranno il punto con Sarri per determinare per quali calciatori sarà possibile valutare eventuali offerte e non è escluso che a salutare possano essere anche dei big. Tra questi rientra anche il nome Nuno Tavares. Il terzino portoghese, attualmente out per infortunio, non è ancora riuscito ad adattarsi alle richieste del tecnico toscano e non è escluso che se dovesse arrivare la cifra giusta possa salutare a gennaio. Per sostituirlo, secondo quanto riporta Tuttomercaoweb.com, la Lazio starebbe valutando una serie di profili.

IL POSSIBILE SOSTITUTO DI TAVARES - Nella girandola di nomi emersa nelle ultime ore c'è quello di Aaron Martin del Genoa, ma anche quello di Fabiano Parisi. L'esterno della Fiorentina, che in questa stagione sta faticando a trovare spazio con la Viola, è un profilo da tempo gradito a Maurizio Sarri che, anche a distanza di tempo, sarebbe pronto a portarlo nella Capitale davanti a una partenza di Tavares.