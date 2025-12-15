Lazio, che numeri in difesa! La Masterclass di Sarri

La rinascita della Lazio passa per i numeri difensivi biancocelesti, un'opera a cura di Maurizio Sarri. Anzi, una vera e propria Masterclass.

RASSEGNA STAMPA - Sarri vorrebbe aggiungere più gol a questa Lazio, ma la vera cosa importante è che la difesa sia solida. Il resto viene dopo. L'armonia difensiva di Sarri è una gioia per gli occhi, con i difensori che seguono la palla e non l'uomo, sempre pronti a scappare all'indietro.

La solidità difensiva ricreata da Sarri è la soluzione principale all'enigma della vittoria del Tardini in 9 uomini, ma anche del punto guadagnato contro il Bologna. I numeri riportati dal Corriere dello Sport confermano che è l'arma in più di questa Lazio: 8 clean sheet su 15 partite di A, 9 su 16 totali. Quella biancoceleste è la seconda miglior difesa del campionato, undici gol subiti come il Como che deve giocare oggi, tre in più della Roma. In 15 giornate sono arrivati 71 tiri nello specchio, con una media di 4 a partita.

I movimenti, lo spirito e l'applicazione difensiva stanno portando avanti la Lazio. Ma va fatto un applauso anche agli interpreti Gila, Romagnoli e tutto il resto del reparto.

Nonostante le difficoltà, Sarri sta regalando una masterclass tattica in questa prima parte di stagione: nel 2022-23, anno della Champions, centrò il record laziale di clean sheet, furono 21. Ad un passo dal record generale di 22. Chissà che non si avvicini di nuovo, con una Lazio meno forte e completa.