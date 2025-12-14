WOMEN | Lazio, il vice Procopio: "Vittoria fondamentale. Ora la Coppa"

Il vice di Grassadonia, Gianluca Procopio, ha commentato ai microfoni di Lazio Style Channel la prestazione delle biancocelesti



In panchina a guidare la squadra contro il Parma c'era, ancora, il vice di Grassadonia: Gianluca Procopio. Il tecnico è intervenuto ai microfoni di LSC commentando così la partita vinta dalle biancocelesti: “È una vittoria importante, le ragazze hanno fatto una grandissima prestazione. Sapevamo di incontrare una squadra molto forte e rimanendo in dieci non era facile. Alla fine, lavorando bene penso che il risultato sia giusto. Era quello che avevamo chiesto alla fine del primo tempo: non innervosirci e rimanere in partita, di sfruttare l’episodio. Così è stato, le ragazze hanno fatto una prestazione ottima. Abbiamo chiuso il girone d’andata con una vittoria e da domani penseremo alla Coppa”.

“Era quello che avevamo chiesto, sotto l’aspetto mentale e di prestazione: questa crescita che le ragazze hanno avuto in campo. La vittoria della prima squadra maschile? Ci ha caricato, a fine primo tempo abbiamo detto “la prima squadra ieri ha vinto in 9 quindi rimaniamo in partita e cerchiamo di portarla a casa”. Così è stato, siamo molto contenti”.

“Abbiamo avuto un po’ di infortuni, da qualche settimana abbiamo quasi tutte in rosa. Ne abbiamo bisogno, è un gruppo solido che lavora con grande professionalità e sacrificio. Aspettiamo Grassadonia adesso”.

“È un campionato molto equilibrato e fino a oggi siamo in una fascia dove dobbiamo pensare in ogni partita a fare la prestazione, la classifica la guardiamo dopo. È un campionato molto equilibrato”.

