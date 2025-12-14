Lazio, musica TJ! I quotidiani celebrano la prova di Noslin con il Parma
RASSEGNA STAMPA - Tijjani Noslin segna il gol vittoria nel finale di partita di Parma-Lazio, con la squadra biancoceleste in doppia inferiorità numerica. Se avessero fatto una ricostruzione simile qualche mese fa avremmo dato per pazzo il nostro interlocutore, invece è la realtà.
La squadra di Maurizio Sarri espugna il Tardini grazie a un super TJ Noslin che, lanciato da Cataldi, fa fuori Valenti, salta Corvi e infila la palla in rete portando tre punti importantissimi per la classifica della Lazio e per il morale della squadra di Sarri. Noslin segna, ancora, dopo il gol contro il Lecce e decide la partita, ma soprattutto si conferma ad ottimi livelli e si prende i complimenti da tutti i quotidiani, sportivi e non. Di seguito le sue pagelle.
CORRIERE DELLO SPORT - Noslin 8
LA GAZZETTA DELLO SPORT -Noslin 7
LA REPUBBLICA -Noslin 8
CORRIERE DELLA SERA - Noslin 7.5
IL MESSAGGERO - Noslin 8