WOMEN | Lazio, Piemonte come Noslin: battuto il Parma in inferiorità
La nona giornata di Serie A sorride alla Lazio Women che, al Fersini, conquista tre punti preziosi battendo di misura il Parma. Decisiva la rete di Martina Piemonte che ha firmato l’1-0 al termine di una gara tutt’altro che semplice per le biancocelesti che anche stavolta hanno giocato senza Grassadonia in panchina, costretto a scontare un altro turno di squalifica inferto dal giudice sportivo.
Il match si complica già nel primo tempo per le padrone di casa, al 27° minuto Simonetti viene espulsa per un fallo su Benedetti e costringe la Lazio a giocare in inferiorità numerica. Un episodio che avrebbe potuto cambiare l’inerzia dell’incontro, ma le ragazze di Procopio mostrano carattere e compattezza, riuscendo a tenere testa alle offensive ducali.
Nella ripresa la Lazio trova il colpo vincente, al 61° minuto Oliviero pennella un assist preciso per Piemonte che, con grande freddezza, batte il portiere avversario e sblocca il risultato. Il Parma accusa il colpo e tenta con insistenza di riacciuffare il pareggio, ma la difesa biancoceleste regge l’urto. Soprattutto Durante, attenta e decisiva negli interventi quando chiamata in causa.
