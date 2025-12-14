Parma - Lazio, questo Cataldi è fenomenale! Le pagelle dei quotidiani

Danilo Cataldi è il segreto di una Lazio capace di andare oltre i propri limiti, un giocatore in grado di togliere a Noslin il premio di migliore in campo

RASSEGNA STAMPA - L'assist nel finale di partita è la ciliegina sulla torta di una prestazione di livello altissimo. Mettere in discussione il fatto che Danilo Cataldi sotto la gestione di Maurizio Sarri diventi uno dei giocatori più importanti della Lazio significa voler negare l'evidenza a tutti i costi.

LEADER - Il numero 32 biancoceleste non sbaglia una partita e, anzi, quando le difficoltà aumentano, quando il peso dei tre punti sale e anche quando sembra impossibile riuscire ad agguantare il risultato, lui è sempre pronto a caricarsi la squadra sulle spalle e ad assumersi tutte le responsabilità che il suo ruolo impone. Un leader nello spogliatoio, un leader tecnico che in una partita come quella di Parma, in 9 uomini contro 11, in inferiorità numerica totale e a centrocampo, non ha paura di fare la giocata, non ha paura nel predicare calma e cercare il compagno, senza sprecare neanche un pallone.

L'ASSIST - Un modo di pensare, un'attitudine che all'82' gli permette di fare la sua giocata, di imbucare per Noslin e servirgli l'assist per il gol vittoria. Forse Cataldi non si prende la palma di migliore in campo, solo perché Noslin gliela soffia per la rete decisiva, ma sicuramente si merita una menzione speciale e dei voti in pagella da giocatore top. Di seguito le sue pagelle.

CORRIERE DELLO SPORT - Cataldi 8;

LA GAZZETTA DELLO SPORT - Cataldi 7.5;

LA REPUBBLICA - Cataldi 7.5;

CORRIERE DELLA SERA - Cataldi 7.5;

IL MESSAGGERO - Cataldi 7.5;