Lazio, Cancellieri festeggia il successo: il post social - FT
Anche Matteo Cancellieri ha festeggiato l'incredibile vittoria della Lazio che si è imposta per 1-0 in 9 contro 11 sul Parma
14.12.2025 16:45 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Una serata semplicemente perfetta nella sua imperfezione. La Lazio torna a vincere in trasferta, non succedeva dalla gara contro il Genoa, e lo fa nel modo più assurdo possibile: battendo il Parma per 1-0 con la rete di Noslin in 9 contro 11.
Una vittoria meritata, una vittoria da squadra vera, e un successo che permette anche ai biancocelesti di muovere anche la classifica.
Sui social anche Matteo Cancellieri ha festeggiato con una serie di scatti della serata accompagnati dalla emoji di quattro cuori “in fiamme".
