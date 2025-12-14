Roma, problema Coppa d'Africa verso il Como: cosa sta succedendo
14.12.2025 11:15 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
RASSEGNA STAMPA - Gasperini in difficoltà. Per la gara contro il Como, il tecnico della Roma dovrà fare i conti con le convocazioni per la Coppa d'Africa di El Aynaoui e N’Dicka.
I due dovrebbero partire nella giornata di lunedì, quando si giocherà contro la squadra di Fabregas, ma la società giallorossa sta cercando di trattenere quantomeno il centrale ivoriano.
Come riportato da Il Corriere dello Sport, si attende solo la comunicazione ufficiale della FIFA per l'eventuale via libera. Nulla da fare, invece, per il centrocampista marocchino, destinato a lasciare la Capitale proprio lunedì mattina.
