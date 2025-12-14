Lazio | Dia e Dele in Coppa d'Africa, l'assenza può esser lunga: i dettagli
RASSEGNA STAMPA - Convocato anche Dia per la Coppa d'Africa. Il CT del Senegal ha annunciato di aver inserito anche l'attaccante della Lazio nella lista dei 28 giocatori che prenderanno parte alla rassegna continentale e che si ritroveranno domani in raduno a Diamniadio. L'ex Salernitana si unisce così a Dele-Bashiru, che già da venerdì aveva ricevuto la comunicazione del CT della Nigeria Chelle. Non è stato chiamato dal Marocco, invece, Reda Belahyane.
Entrambi i biancocelesti, riporta Corriere dello Sport, fanno parte di due selezioni tra le favorite per arrivare fino in fondo, significa che la Lazio potrebbe farne a meno a lungo. La competizione inizia il 21 dicembre e si prolungherà potenzialmente (per chi andrà avanti) fino al 18 gennaio. Per entrambi i giocatori la partenza è fissata per oggi, nessuno dei due dunque prenderà parte alla consueta cena di Natale della squadra, che si terrà domani sera presso il locale Spazio Novecento all'Eur.