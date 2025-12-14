Coppa d'Africa | Diao convocato, Fabregas contro il ct del Senegal: le sue parole
14.12.2025 12:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
La convocazione di Diao scatena l'ira di Fabregas. L'esterno del Como è stato chiamato dal ct del Senegal per la Coppa d'Africa, che inizierà il prossimo 21 dicembre.
In conferenza stampa, prima della gara contro la Roma, il tecnico spagnolo ha commentato la partenza del suo attaccante, che troppo spesso quest'anno non è stato a disposizione (soprattutto per infortunio). Di seguito le sue parole.
"Diao convocato? Preferisco non toccare molto il tema, è convocato e ho parlato con lui dopo la partita contro l'Inter. Sa bene la mia opinione. Ho parlato anche con il CT (Pape Thiaw, ndr), non è finita con una conversazione molto piacevole. Loro hanno tutta la forza. Diao andrà, se vorrà gestirla in quella maniera. Parte martedì".
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.