Serie A | Colpaccio Udinese contro il Napoli, Fiorentina sempre più a fondo
Momento estremamente difficile per il Napoli di Conte che, dopo il ko in Champions, crolla anche in campionato sotto i colpi dell’Udinese. I friulani, dopo ben due reti annullate, alla fine riescono a sbloccare il match con un gran gol di Ekkelenkamp che di fatto stende gli azzurri e consegna il successo alla squadra di Runjaic.
Rimane quindi a 31 il Napoli a -1 dal Milan, mente sale a 21 l’Udinese che raggiunge il Sassuolo.
Si fa sempre più difficile invece la situazione della Fiorentina che crolla in casa nello scontro salvezza contro il Verona che si impone con la doppietta messa a segno da Orban che annulla il pari nato dall’autorete di Nunez.
Un altro ko per la viola che ora è ultima in classifica a 6 punti a -4 dal Pisa e a -6 proprio dal Verona che infila la seconda vittoria consecutiva.
