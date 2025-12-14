Ex Lazio | Winter racconta Gascoigne: "Era la nostra stella"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

Ai microfoni di vi.nl, l'ex centrocampista Aron Winter ha ricordato la sua esperienza alla Lazio in cui, tra il 1992 e il 1995, ha condiviso lo spogliatoio con Paul Gascoigne. Di seguito le sue parole.

"Siamo stati ingaggiati subito dopo, io poco prima di Gazza. Ricordo ancora bene il nostro incontro: stavo pranzando con il mio amico e allenatore Hans Oosting, quando Paul si è presentato al nostro tavolo. Ha preso il cibo dal mio piatto con le mani e se l'è messo in bocca. Non ci eravamo mai incontrati prima. Da lì a Roma siamo diventati amici. Lui era il giocatore di punta, quando è arrivato stava recuperando da un infortunio al ginocchio subito un anno prima nella finale di FA Cup".

"Inizialmente Gazza ha anche faticato ad ambientarsi in una cultura completamente diversa. Non parlava italiano, e anche dopo ha detto solo poche parole. Ma questo non lo preoccupava, anzi parlava lo stesso. E quando sei la stella della squadra, vieni capito comunque. C'erano sempre qualcuno che gli traduceva le indicazione, come Riedle, Doll o io".