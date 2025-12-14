Lazio, "Una fine senza regole": il video sulle note di Achille Lauro - VD
La serata del Tardini entra di diritto nella storia della Lazio come una delle partite più folli della storia della Serie A. L'espulsione di Zaccagni nel primo tempo e quella di Basic nella ripresa non sembravano lasciare spazio a un risultato positivo e, invece, Noslin ha ribaltato tutti i pronostici, ha messo a segno la rete dello 0-1.
Da quel momento in poi la squadra di Sarri ha lottato con ancora più furore e alla fine ha portato a casa un successo eroico che la società ha festeggiato con un video social sulle note della canzone di Achille Lauro "Senza una stupida storia".
