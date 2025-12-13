Lazio, Patric al settimo cielo: "Questo gruppo ha un cuore enorme!" - FOTO

È tornato a giocare da titolare dopo quasi un anno. Parma - Lazio è stata anche la partita di Patric, che ha preso il posto di Gila (squalificato) dal primo minuto.

Alla fine, i biancocelesti in nove contro undici hanno conquistato una vittoria insperata grazie al gol di Noslin. Il centrale spagnolo ha commentato il successo attraverso un post su Instagram. Di seguito ciò che ha scritto.

"Che vittoriaaaaa!!!! Un successo bellissimo, sofferto e prezioso su un campo difficile come Parma, lottando fino all’ultimo anche in 9 vs 11. Questo gruppo ha un cuore enorme. Un grazie speciale a tutti voi, tifosi laziali, straordinari come sempre: eravate tantissimi, abbiamo sentito il vostro sostegno dal primo all’ultimo minuto. Avanti così, Avanti Lazio!".