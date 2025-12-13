Lazio, Sarri a LSC: "Vittoria piena! Tutto ci gira contro, ma..."

Nel post partita di Parma - Lazio, il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel. Di seguito le sue parole.

"La partita l'abbiamo risolta in nove, ma la vittoria nostra ci sta piena se guardiamo le statistiche di tutta la partita. Siamo stati coraggiosi, non ci siamo mai lasciati schiacciare dal Parma. I ragazzi non hanno perso colpi nonostante l'inferiorità. Sono contento per loro, che sono stati premiati dal risultati. Mezzo stadio, anche di più, erano tifosi nostri, sono contento per loro. Questa è una bella soddisfazione in una stagione difficilissima, dove tutto sembra girarci contro. Ricominciamo a soffrire dalla prossima con tanti giocatori fuori, ma intanto prendiamoci questa vittoria".

"Noslin è un giocatore che sto conoscendo completamente solo ora, sia per caratteristiche e che in quali situazioni può fare bene. Questa era una delle sue partite, ci sta dando una grossa mano, è cresciuto tantissimo. Tutti quelli che sono entrati ci hanno aiutato oggi. A livello di mentalità, siamo in crescita".

"Tifosi? Io sono rimasto sorpreso quando sono uscito per l'inizio della partita, ho visto un colpo d'occhio clamoroso. La vittoria mi fa piacere anche per loro, avere un seguito così è tanta roba".