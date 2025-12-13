Sarri, i complimenti di Biasin: "Ha dato dignità a una stagione"
13.12.2025 21:00 di Martina Barnabei Twitter: @@Martina03642030
Via social Fabrizio Biasin ha espresso i propri complimenti a Sarri dopo la vittoria complicata a Parma, ma in generale per come sta affrontando questa stagione sulla panchina della Lazio.
"Non è solo la vittoria di Parma in 9 contro 11 - ha scritto - è aver dato dignità a una stagione segnata dall’impossibilità di fare mercato. Una roba capace di stroncare qualunque velleità e che, invece, nella Lazio ha moltiplicato orgoglio e senso di appartenenza. Bravissimo Sarri".
