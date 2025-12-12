De Laurentiis attacca Pardo: "Sembra che sei romanista..."
Sul palco dei Gazzetta Sports Awards è tornato di scena il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. Dopo le critiche espresse ai telecronisti di Dazn al Gran Galà del Calcio, il patron azzurro questa volta ha parlato a Pierluigi Pardo.
In maniera scherzosa gli ha detto: "Quando stai a DAZN non ti si vede e uno dice: ‘ma che ca***te sta dicendo?’. Uno pensa: 'ma è romanista? E invece dovrebbe essere neutro, perché un giornalista non dovrebbe essere tifoso'. “Qui ti vedo in pelle e ossa, più pelle che ossa… saresti un attore formidabile, hai una simpatia straordinaria”.
Da qui la risposta del giornalista: “Ma chi le ha detto che sono romanista?”; e la conseguente battuta di DeLa: "Ah, perché sei pure uno che rinnega…”.
