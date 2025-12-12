Mauro Milanese ricorda: l'Inter e la Coppa Uefa contro la Lazio
12.12.2025 22:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
A TMW Radio, per Storie Di Calcio, è intervenuto l'ex difensore Mauro Milanese, che ha raccontato la Coppa Uefa del 1998 vinta contro la Lazio con la maglia dell'Inter. Di seguito le sue parole.
"La Coppa Uefa vinta con l'Inter? Era una Lazio veramente forte. L'anno dopo mi ricordo ero al Perugia e battemmo la Juve all'ultima e vinsero loro lo Scudetto. Avevano una rosa incredibile già l'anno prima".
"Arrivammo alla finale di Parigi spensierati. Mi ricordo che io e Djorkaeff organizzammo già la festa dopo-partita, un rischio vero. Eravamo fiduciosi di vincere".
