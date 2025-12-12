Ranking UEFA, Italia ancora al terzo posto: la classifica
12.12.2025 14:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
La tre giorni di coppe mantiene l'Italia al terzo posto nel ranking UEFA stagionale, decisivo per l'assegnazione del posto aggiuntivo in Champions League. Con l'Inghilterra che ha già preso il volo è bagarre per la seconda e ultima posizione. Il giovedì di Europa e Conference League ci ha regalato tre vittorie importanti ma la Germania è ancora salda davanti. Questo lo scenario attuale:
1. Inghilterra (9 su 9) 13.166
2. Germania (7 su 7) 11.660
- - -
3. Italia (7 su 7) 11.071
4. Spagna (8 su 8) 10.609
5. Portogallo (4 su 5) 10.600
6. Polonia (4 su 4) 10.406
7. Francia (7 su 7) 10.214
8. Cipro (3 su 4) 10.000
9. Danimarca (2 su 4) 9.500
10. Grecia (4 su 5) 8.425
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.