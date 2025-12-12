Lazio, Sarri pensa ancora a Zielinski: ma dall'Inter...
Sarri prova ad alzare le ambizioni della Lazio. Le richieste sul mercato sono praticamente le stesse dell'estate del secondo posto, quando si preparava la squadra per giocare la Champions League.
12.12.2025 08:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
RASSEGNA STAMPA - Sarri prova ad alzare le ambizioni della Lazio. Le richieste sul mercato sono praticamente le stesse dell'estate del secondo posto, quando si preparava la squadra per giocare la Champions League. I nomi sono rimasti quelli, ma ora le operazione saranno possibii (con ogni probabilità) solo a saldo zero.
Per questo è praticamente impossibile che Lotito riesca ad accontentare il tecnico. A partire da Zielinski: come scrive Il Messaggero, per Mau sarebbe la mezzala di qualità perfetta.
Ma è quasi impensabile strapparlo in questo momento all'Inter di Chivu, sia per le tante competizione da giocare che per l'ingaggio altissimo che percepisce (4 milioni di euro). Un sogno che pare destinato a restare tale.
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.