Piccari non ha dubbi: "Lazio meglio del Bologna". E la classifica...
In collegamento a TMW Radio, Marco Piccari ha parlato della prima parte di stagione di Lazio e Bologna, soffermandosi proprio sulla sfida tra le due squadre all'Olimpico terminata sul pari.
11.12.2025 23:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Questo è ciò che ha detto: "Io ho visto meglio la Lazio nella sfida dell'Olimpico. Guardando la classifica sembra che ci sia qualcosa che non torna. Non a caso Ravaglia ha compiuto una serie di miracoli".
"La pericolosità dei rossoblù comunque è che ha tante risorse a disposizione e che in casa ha un grande fattore. Mi chiedo cosa farà oggi a Vigo, perché in campionato poi ci sarà a la Juventus".
