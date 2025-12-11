Piccari non ha dubbi: "Lazio meglio del Bologna". E la classifica...

In collegamento a TMW Radio, Marco Piccari ha parlato della prima parte di stagione di Lazio e Bologna, soffermandosi proprio sulla sfida tra le due squadre all'Olimpico terminata sul pari.

Questo è ciò che ha detto: "Io ho visto meglio la Lazio nella sfida dell'Olimpico. Guardando la classifica sembra che ci sia qualcosa che non torna. Non a caso Ravaglia ha compiuto una serie di miracoli".

"La pericolosità dei rossoblù comunque è che ha tante risorse a disposizione e che in casa ha un grande fattore. Mi chiedo cosa farà oggi a Vigo, perché in campionato poi ci sarà a la Juventus".