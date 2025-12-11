Ballotta: "Ora è una bella Lazio! Provedel, Mandas e il Parma..."

In collegamento a Radio Laziale è intervenuto l'ex portiere Marco Ballotta, che ha parlato della prossima gara della Lazio contro il Parma, del mercato e dei due portieri Provedel e Mandas. Di seguito le sue parole: "Ho visto una Lazio cresciuta rispetto a un mese fa. È un'altra squadra, più concreta e determinata. Il lavoro di Sarri ora si comincia a vedere. La distanza con le altre si sta colmando, la classifica sta migliorando e bisogna continuare così. Adesso la Lazio la vedo bene, c'è un bel gioco, è una squadra riconoscibile".

"Sarri si è dovuto adeguare, è per forza la sua Lazio. Con tutti i problemi che ci sono stati si è trovato in una situazione inaspettata, però non ha fatto tante polemiche e si è messo subito a lavorare. Piano piano sta ottenendo il massimo con i giocatori a disposizione, sta facendo tanto con quello che ha. Lui ha le sue idee, ma deve avere anche i calciatori disposti a fare quello che chiede. Per esempio Provedel è tornato a fare bene, si vede una solidità diversa, quindi il tecico ha dato le indicazioni giuste".

"Mandas? Tra i pali ne può giocare solo uno, è un capitale della società, penso che lo daranno in prestito e farà la sua esperienza. È da tenere in considerazione, non è da cedere; poi è giovane ed è normale che abbia bisogno di giocare. Provedel è il titolare meritatamente, si è giocato nella maniera giusta le sue carte".

"Ci sono dei margini di miglioramento, poi le vittorie fanno tanto e aiutano, anche moralmente. Era solo una questione di tempo per la Lazio, i giocatori stanno dimostrando di poter far bene. Poi se arriva un giocatore di livello, farà sicuramente comodo per completare la rosa; in caso contrario si sta con questi e si fa il massimo. Qualcosa in attacco ci vorrebbe per qualche gol in più, ma proprio numericamente ci sarebbe bisogno di altri calciatori. Dipende poi quali sono gli obiettivi".

"Parma? È una squadra strana, molto giovane. Con il Pisa ha vinto, ma non è una rosa compatta, fa anche tanti errori che spesso pagano. La Lazio può metterla in difficoltà stando attenti alle ripartenze. Il risultato non è mai scontato comunque, il Parma lotterà per salvarsi fino alla fine. Attenzione a Bernabé soprattutto, può creare qualcosa di pericoloso; la Lazio sta crescendo insieme, come gruppo, non c'è un giocatore più importante di un altro".

"Zaccagni? Sta facendo vedere le sue qualità ora, è migliorato con tutto il gruppo. È una bella Lazio. Basic? Ora è sbocciato, può capitare da un momento all'altro. Bisogna anche dargli le occasioni per poter dimostrare. È successo anche a me, una chance la devono avere tutti. Romagnoli? Può migliorare ancora, in difesa si rischia molto meno rispetto all'inizio. Il reparto si sente sicuro, lui dietro guida la squadra. Deve essere il punto di riferimento, è nelle sue corde".

"Corvi del Parma? L'ho visto bene nell'ultima partita, nella sua carriera ha sempre giocato poco. Non è più giovanissimo, ma a quell'esperienza che gli serve. Sta dando sicurezza, ma ha fatto solo tre partite".