GOSSIP | Zalewski e Emily Pallini: la reazione di Ludwig
11.12.2025 16:45 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Con una foto pubblicata su Instagram l’ex calciatore della Roma Nicola Zalewski, oggi all’Atalanta, ha ufficializzato la sua storia d’amore con Emily Pallini. Una storia che non è passata inosservata visto che Emily era la fidanzata di Ludwing, ormai ex amico del calciatore. E infatti la reazione del produttore discografico non si è fatta attendere... <<< ZALEWSKI VS LUDWING >>>
autore
Jessica Reatini
Appassionata di sport ⚽️ | Cuore biancoceleste 🤍💙 | Sempre pronta a vivere nuove sfide